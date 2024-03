Kandidati 'Braka na prvu' podijelili pravu atmosferu s vjenčanja: 'Kad se kamere ugase...'

U sociološki eksperiment 'Brak na prvu' ušao je još jedan par - Danijela i Alan. Atmosfera na vjenčanju je na početku bila odlična, no kasnije je postalo pomalo napeto pogotovo jer su krenule i lagane razmirice između mladenaca. No, "stari" parovi sociološkog eksperimenta stigli su opušteni, spremni za zabavu jer su znali kako oni nisu glavni akteri ove priče. Mogli su se opustiti, a to su itekako i učinili. Većina njih je na društvenim mrežama podijelila fotografije sa seta, a na TikToku, Alen je podijelio i video sa zabave.