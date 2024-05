Karmen i Jole se 'razveli', a Filip priznao Tamari: 'Postala si mi dosta bitna osoba u životu i na tome sam stvarno zahvalan'

icon-close

Bliži se posljednja ceremonija odluke u 'Brak na prvu' pa su neki parovi odlučili provesti što više vremena zajedno. No ne i Karmen i Jole, koji su bili razdvojeni za vikend i kad su se vidjeli u stanu na kavi, opet su se prepirali i krivili jedno drugo za njihov odnos...

Jole odlazi, Brak na prvu FOTO: RTL

Danijela se malo opustila i počela provocirati Alana, što je njega prilično zbunilo. U jednom trenutku je ironična, u drugom ne želi razgovarati, u trećem flertuje, u četvrtom se hoće popeti na mene...", rekao je dok su čekali masažu, a Danijela je priznala da bi voljela da se može zezati cijelo vrijeme, ali da je to ponekad teško. Klari i Lovri u posjet su došli kandidati iz prošle sezone 'Braka na prvu' - Petra i Dario, kojima su Klara i Lovre djelovali kao vizualno skladan par, no Lovre se požalio da jedva čekaju kraj jer ne mogu izdržati jedno s drugim. Bivši kandidati su se prepoznali u tome, ali im i napomenuli da je njima poslije bilo žao što nisu neke stvari napravili drugačije. Trebate iz ovoga izvući najbolje što možete", rekao je Dario, no Lovri se Klara ne može mjeriti s Petrom jer Petra ima dušu.

Danijela, Brak na prvu FOTO: RTL

Kod Karmen i Joleta došla je stručnjakinja Iva jer je bila zabrinuta zbog njihova odnosa. Vi niste dobro - ne funkcionirate, živite odvojeno, niste uspjeli stvoriti ni prijateljstvo, čak se niste potrudili ni komunicirati na prijateljskoj razini", rekla im je, no Karmen je iživciralo što je Iva govorila u množini jer smatra da je ona uložila određeni trud u njihov prijateljski odnos. Iva im je još jednom ukazala na to da se stalno prepiru i jednostavno ne žele saslušati tuđu stranu i zbog toga su ona i ostali stručnjaci zaključili su kako bi bilo najbolje da odmah donesu odluku o ostanku ili odlasku.

Iva, Brak na prvu FOTO: RTL

Lovre je bivšim kandidatima otkrio da Klara nije njegov tip djevojke, a ona da joj se ne sviđa njegovo ponašanje. Mijenja često raspoloženja, depresija, sve mu je crno u životu, negativno razmišlja...", objasnila je Klara, a Lovre potom pričao da je ona drukčija pred kamerama nego nasamo s njim. Tu ne znaš tko pije, tko plaća", komentirao je Dario, a Petra se složila s njim.

Bivši kandidati, Petra i Dario, Brak na prvu FOTO: RTL

Alan je nabrajao da će nakon Danijele na psihoterapiju, kako je ne bi primijetio da se ne poznaju na sto kilometara, a nju je sve to nasmijavalo. No tijekom masaže, promijenio je priču i govorio joj da zamišlja kako ga ona masira, što joj se nije svidjelo pa ga je pljesnula. Pričao je i da je zamišljao kako bi im bilo da su zajedno da bi zaključio da bi im seks bio jako loš. Danijela je zanimalo zašto je o tome razmišljao pa je rekao: Razmišljao sam kako bi to izgledalo i onda mi je počelo biti loše." Dodao je kako je ipak svako jutro vidi bez šminke, a Danijeli su bili grozni ti njegovi komentari o njoj i seksu.

Alan, Brak na prvu FOTO: RTL

Dok je pričao s Darijem, Lovre mu je rekao da mu se Klara fizički nije svidjela, ali da mu je draga, no on mu nije povjerovao, nego mu se čini da ga je Klara povrijedila nekim reakcijama. No Lovre je baš jučer shvatio da se Klara ponaša kao Josip jer kad je on u Renatinu društvu; priča samo o drugim djevojkama, a kad je s dečkima, priča samo o Renati. Budući da je primijetio tu poveznicu, shvatio je da se Klara zapravo zaljubila u njega jer kad je s njim, priča samo o drugim dečkima.

Bivši kandidati, Petra i Dario, Brak na prvu FOTO: RTL

No Klara je otkrila Petri kako je posumnjala da se Lovre zaljubio, ali da mu ne može uzvratiti emocije. Petra misli da su se oboje svidjelo jedno drugom, ali u pogrešnom trenutku. On se njoj svidio na prvu, ona njemu nešto kasnije, kad je ona već stvorila neki obrambeni gard i inatila se, a on je onda reagirao s još više inata i vrijeđanja", rekla je. Naposljetku, Dario i ona nisu bili sigurni čija priča drži vodu. Ipak, Dario misli da je Lovre povrijeđen jer se otvorio Klari, a ona je to iskoristila.

Tamara i Filip, Brak na prvu FOTO: RTL

Nakon još jednog razgovora s Karmen i Joletom, stručnjakinja Iva zaključila je da više nema smisla da ostaju u eksperimentu. Sam format eksperimenta je gradnja, gradnja nečega. Prvenstveno ljubavi, ali i prijateljski odnos je isto na neki način ljubav, a oni nisu ostvarili tu komunikaciju", objasnila je. Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo. POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':