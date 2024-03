Karmen misli da je Josip sirov, a evo što on kaže na to! 'Neka si nađe umirovljenika...'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Karmen i Josip izrekli su 'da', ali problemi su za njih krenuli već na samoj ceremoniji. Karmen nije bila zadovoljan viđenim iako je Josip s njome bio oduševljen.

Uzvanici su komentirali kako je ona možda previše za njega, odnosno da će u budućnosti biti problema zbog različitih karaktera.

Karmen je tijekom vjenčanja rekla kako je Josip previše sirov muškarac za nju, a Josip joj je u intervjuu za RTL.hr odgovorio.

"Nije me to povrijedilo, jak sam u glavi, fleksibilan, veseo sam, imao sam super ekipu. Nisam mekan da me može povrijediti žena koja ne zna što hoće. Nisam joj ništa zamjerio jer sam odmah shvatio kakav je tip osobe. Mene ta sredina o kojoj ona priča ne zanima. Ako hoće sredinu neka si nađe umirovljenika. Ja nisam čovjek od sredine", naglasio je.