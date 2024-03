Karmen testira Josipa oko kućanskih poslova: 'Čudi me kako nema potrebu da si ipak nešto sam skuha'

Novopečeni par sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', Karmen i Josip, na medenom su mjesecu uživali u predivnoj prirodi Nacionalnog parka Krka. U jednom trenutku Karmen je odlučila ispitati Josipa kako bi dobila dojam je li patrijarhalna osoba. Karmen je najviše iznenadilo to što Josip ne kuha niti ga zanima kuhanje. On joj je objasnio da jednostavno nema interesa za kuhanjem i da je to tako od kada zna za sebe.

"Malo mi je to preekstremno. Ne treba biti super kuhar, ali neke osnove.. Baš me to čudi kako nema potrebu da si ipak nešto sam skuha. Bilo mi je bitno ima li ono uvjerenje da žena sve radi, a ja ne, a po onome što je rekao čini mi se da nije taj tip koji bi rekao da je žena za kuhinju, a ja sam kralj koji ništa ne radi", komentirala je Karmen.

Zatim ga je Karmen upitala je li prošlim vezama sudjelovao u kućanskim poslovima. Na to joj je Josip odgovorio: "Ja sam bio zadužen za nabavku, volio sam čistiti, posebno sam se brinuo o održavanju vrta. Imali smo podijeljene poslove. Ona se brinula o odgoju djece i školi, dok sam se ja bavio s djecom u vidu sporta."

"Prilagođavam se ženama. Kakva je žena, takav ja mogu biti, ali nema foliranja. Dat ću ti sve, voljet ću te, pazit ću na tebe...", dodao je Josip.

