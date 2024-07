Klara i Tamara komentirale odnos Tine i Tiaga: 'Sigurno nije došlo kao grom iz vedra neba'

Kandidatkinje četvrte sezone 'Brak na prvu' Klara i Tamara gostovale su u "Podcast2GO" kod Petre Meštrić, a jedna od tema je bio i odnos Tine i Tiaga.

"Ja to ne bih pretjerano komentirala. Stvarno mi se ne da", rekla je Klara. Tamara je rekla da bi ona komentirala te je spomenula situaciju o kojoj se raspravljalo, a to je tko je koga od njih dvoje pitao za trojac. "Mi nismo ljudi koji imamo 18 godina i nismo ljudi koji žive u 18. stoljeću. Te stvari su u današnje vrijeme postale puno normalnije i ja vjerujem da su se oni jedan i drugi u jednom trenutku dotaknuli te teme i te priče. Mislim, Filip i ja smo pričali o svemu seksualnom, a nismo se ni poljubili ni dotaknuli tako da oni koji su imali intimniji odnos, vjerujem da su pričali o tome, da su to prošli. Mislim da to stvarno nije velika stvar i vjerujem da je bilo priče", ispričala je Tamara.