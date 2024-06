Klara iz 'Braka na prvu' objavila fotografiju s jednim pitanjem i oduševila pratitelje: 'Ličiš na normalnu osobu'

Klara i Lovre imali su burnu raspravu u 'Braku na prvu' nakon što su odgledali svoje putovanje. Lovri se nije svidjelo to što je gledao jer smatra da je Klara previše isticala da je on zaljubljen u nju. S druge strane, nekoliko puta ju je izvrijeđao pa se Klara šokirala kada je to čula.

"Kada sam grub, onda sam najgrublji i onda sam najiskreniji", rekao je Lovre. Klara ga je upitala je li stvarno moguće da ima takvo mišljenje o njoj. "Stvarno si bio grub", dodala je.