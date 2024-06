Klara iz 'Braka na prvu' u novoj ulozi! Glumila u spotu: 'Pristala sam bez razmišljanja'

"Došao sam do trenutka kad sam pred sebe stavio izbor da ću se ili ostaviti pjevanja ili ići na sve ili ništa. Sad vidimo koji je izbor pao! Javio sam se Marku Tomasoviću kojeg godinama izuzetno cijenim i poštujem kao skladatelja i umjetnika i samo mu kroz smijeh rekao: "Imenjače, ajmo mi napraviti nešto za šta će se čuti!". Tada me spojio s ostatkom svoga tima, izvršnom producenticom Anom Borić i aranžerom Aleksandrom Valenčićem i pala je odluka na pjesmu "Žena za mene" za koju je tekst napisao Josip Ralašić. Nema tih riječi za opisati val uzbuđenja kad smo počeli sa snimanjima, iako mi nije prva pjesma koju sam snimio, ali sam imao osjećaj kao da je!", rekao je Marko.

"Kada me Marko nazvao s pitanjem bih li glumila u njegovom spotu nove pjesme, pristala sam bez razmišljanja, a da još nisam niti čula pjesmu! Jako me veseli sve što ima veze s kreativnošću, glazbom jer i sama stalno nešto pjevušim pošto sam tako veselijeg karaktera. Pjesma me kasnije na prvu zarazila i još više oduševila cijela priča i pozadina. Samo snimanje s Markom, Anom i Lukom je bilo jako zabavno i opušteno da zapravo nismo niti imali osjećaj da radimo nego kao da smo se skupili družiti se!", zaključila je Klara.

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo!