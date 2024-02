Klara je za Lovru lijepa bez duše, Filip priznao da je šmokljan, a Antonu nedostaje samoća: 'Ne znam kako ću preživjeti ovo'

Nastavak je medenog mjeseca svih parova, a prije zajedničkih aktivnosti, tijekom doručka otkrivali su jedni o drugima zanimljive detalje...

Nikolina je ispitivala Antona o hobijima i iznenadila se što joj je rekao da je i stand up komičar, no njemu nije bilo do razgovora. Osjećam se tjeskobno zbog puno stvari, ne znam još zbog čega točno", rekao je Anton i nastavio: Bit će to teško svaki dan jer puno toga radim sam - ujutro volim biti sam, a sad nisam ni minutu sam, ne znam kako ću preživjeti ovo." Nikolina mu je otkrila da voli organiziranost, sve oprano i čisto, te da će morati poraditi po tome što ostavlja odjeću posvuda, no Anton joj je rekao da mrzi kad ne može naći svoje stvari. Možda će me to živcirati jer sam sve naučio raditi sam i ne znam kakva će biti moja reakcija ako sve bude radila za mnom", iskreno je rekao.