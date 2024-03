Klara 'poludjela' na Lovru pred drugim kandidatima: 'Imaš 34 godine? Ja s 25 sam puno zrelija i odgovornija'

"Ti si na to sve rekao da možeš reći da je Anton dobar čovjek. Jesi mogao stati iza mene i reći da si to rekao?", bila je uporna Klara, koja mu je otvoreno rekla i kako je razočarana.

Klara je na zajedničkoj večeri pokrenula razgovor zbog Antonove navodne izjave gdje je rekao kako voli mlađe djevojke, da je Nikolina prestara za njega i da ima staru kožu. To joj je prenio Lovre. Klara je to iznijela pred svima na večeri očekujući kako će Lovri ispričati svoju stranu priče, no je samo zašutio.

Lovre je priču okrenuo na svoju stranu i rekao pak kako je on tu razočaran jer je Klara odlučila skupljati poene na Antonu i Nikolini.

"Više me ne zanima je li to rekao ili nije. Mene zanima jedino Lovrina reakcija i dovođenje mene u jako loš položaj", rekla je Klara i dodala:

"Žao mi je u jednu ruku što sam se upetljala u to, a u drugu ruku mi uopće nije žao nego sam jako sretna što mi se to tako dogodilo. Da sam upoznala još jednu verziju Lovre. Nisam očekivala ovo od njega, jako spominje zaštitničku crtu - on je ovo, on je ono, on je sve, on je iskren. Nula bodova", prokomentirala je kasnije.

