Klara se požalila ekspertu na Lovru: 'Njegova loša energija prelazi na mene'

"Jako je negativan. Sve mu je crno, sve mu je tamno. Svi su me krivi za sve. On nije kriv za ništa", rekla je Klara u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Popričala je s ekspertom Borisom Blažinićem koji je naglasio kako su ona i Lovre vrlo sličan tip osobnosti te da su emocionalni tipovi. Klaru je zanimalo kako poraditi na odnosu sa suprugom.

"Imaš osjećaj da je stalno u ulozi žrtve?", pitao ju je Boris s čime se ona složila.

"Njegova loša energija prelazi na mene, a ja ne volim lošu energiju. Tko to voli? Nekad je normalno imati loše trenutke, ali pusti da ti se dogode i dobri", rekla je Klara.

"Kod tebe sam primijetio radosnu i veselu crtu. Vrckava si, nije ti ništa teško, ali jednostavno ne smijemo dozvoliti da nas potope ti osjećaji. Važno je aktivno usmjeravati razgovor pitanjima", savjetovao ju je Boris te našalio kako su oboje s mora i ne smiju se usidriti već razvući jedra.

Klara je njegove riječi primila na znanje s nadom da će ona i Lovre procvjetati.

"On je dobar i kvalitetan čovjek, ali on je tako zatrovan od lošeg života. To je apsurdno", zaključila je.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':