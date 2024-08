Klara za RTL.hr o otkazu i novom poslu: 'Trenutačno nemam nikakav plan'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Klara Kokić nakon završetka snimanja napravila je veliku prekretnicu. Naime, radila je kao njegovateljica, ali je nakon bolovanja odlučila kako je vrijeme da promijeni posao. Za RTL.hr je otkrila što ju je potaknulo na to.

"Dala osam otkaz. Rekla bih da je razlog to što je došlo do neslaganja i do zasićenja. I to je uredu! Ne treba se ukopati na jednom mjestu, a pogotovo ako niste sretni na istom", rekla je.

Pitali smo je i što joj je sljedeće na umu.