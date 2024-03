Klara za RTL.hr otkrila je li istina što je Lovre šapnuo ekspertu: 'Frustrira me...'

Klara i Lovre u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' krenuli su vrlo samouvjereno i sretno, ali već na medenom mjesecu su krenule trzavice. One su se nastavile i tijekom zajedničkog života, a kulminacija se dogodila tijekom zadatka gdje su morali posložiti određene životne vrijednosti. Također, Lovre je ekspertu Borisu Blažiniću naglasio kako je Klaru odbio prve bračne noći što ju je vrlo povrijedilo. Odlučili smo s Klarom provjeriti koja je njezina strana priče.

Je li istina to što je Lovre šapnuo ekspertu? Da vas je povrijedio jer vas je odbio.

Zamjerila sam mu zato što je on bio prvi koji je znao kako razmišljam. Znao je koliko mi je bitno da ne želim da idemo u tom smjeru, nije mi to bilo u planu, frustruira me činjenica što je to javno izrekao, a znao je da to ne želim, prvenstveno zbog samopoštovanja, a potom i zbog poštovanja prema svojim roditeljima.

Koja je vaša strana priče?

Na vjenčanju se nije ništa dogodilo. Vjerojatno ga je povrijedila moja izjava s medenog mjeseca jer sam rekla da mu nedostaje muškosti, to ga je sigurno povrijedilo.

Što vam smeta kod Lovre, a što biste istaknuli kao pozitivnu osobinu?

Jako mi smeta što crno razmišlja i svi su mu krivi za sve, a on nije kriv ni za što. Mijenja mišljenja i raspoloženja u nenormalnoj brzini, jedan dan nekoga voli, drugi dan tu istu osobu mrzi. Pozitivno, uz sve to crnilo, vjerujem da u sebi ima dobrote, da ima dobro srce, ali je ono jako zatrovano.