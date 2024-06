Klara za RTL.hr progovorila o svojoj ozljedi: 'Već neko vrijeme je vučem'

Inače, Klara se na okupljanju kandidata četvrte sezone 'Braka na prvu' posvađala s Alanom zbog čega je dobila brojne poruke podrške. Naime, ona se suprotstavila Alanu zbog njegovog ponašanja, odnosno pitanja koje je postavljao Nikolini te ju je on nazvao balavicom. Lovre je stao u Klarinu obranu.

"Ta balavica je moja bivša žena", rekao mu je direktno. Ostale djevojke pozdravile su ovaj Lovrin istup i javno ga pohvalile zbog hrabrosti. "Zanimljivo mi je kako je Lovre branio Klaru iako nisu baš u dobrim odnosima" rekla je Nikolina. "Kako je on potegnuo za svoju Klaru. To mi je lijepo. Nisu zajedno, ne vole se, ali je poštuje kao osobu. To je dovoljno", nadovezala se Tina.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':