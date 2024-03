Ključni trenuci 'Braka na prvu': Anin 'odlazim', Alenov zaokret i Filipovo veliko priznanje!

Tjedan je obilježila i Ana koja je napisala da želi otići iz sociološkog eksperimenta dok je Alen prelomio i odlučio da si trebaju dati šansu za dalje. "Iznenadilo me što je Alen napisao da ostaje jer nisam, kako je on rekao, njegov tip žene, a nije ni uložio puno truda u naš prijateljski odnos", rekla je Ana za RTL.hr.

Klara i Lovre u sociološkom eksperimentu imaju uspone i padove, a nakon prve ceremonije pred ekspertima, odlučili su poraditi na svome odnosu. Da se nešto poboljšalo između njih istaknuo je i Lovre, no opet problem vidi u trećoj osobi. "Danas je prvi dan otkako je Renata ušla u show da se Klara nije čula s njom. Danas je bila ona stara Klara, a vidjet ćemo sutra kada se ona pojavi hoće li se vratiti na staro", naglasio je Lovre.

"Teško vidim iskru u svom oku s obzirom na to da škiljim 90 posto vremena. Možda je iskra zbog gemišta, a možda zbog Tamare", naglasio je Filip za RTL.hr, koji je oduševljen svojom partnericom Tamarom. Moglo bi se reći da su postali najbolji prijatelji, a eksperti su im naglasili kako se ljubav najčešće rađa iz - prijateljstva!

Klara i Lovre su definitivno u problemu što su istaknuli i pred stručnjacima. "Nismo kompatibilni. U većini slučajeva nam se mišljenja razilaze. Nismo jedan za drugo. Ne razumijem što mi priča", rekla je Klara iskreno, a s time se složio i Lovre: "Nismo par i to je to. Nemamo veze s ičime". Klara se potom nastavila žaliti na odnos sa svojim suprugom. "Maksimalno se trudim da ga razumijem. Iz svih kuteva ulazim u njegovu kožu i poziciju, ali ja stvarno to ne znam", dodala je. Ima li za njih dvoje nade?

