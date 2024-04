Ključni trenuci 'Braka na prvu': Iznenađujući odlasci, suze za kraj i raspad jednog odnosa

Tamara i Filip u sociološkom eksperimentu nimalo ne napreduju. I dalje su prijatelji iako mnogi kandidati tvrde da je njihova kemija vrlo očita te kako im nije jasno kako oni to sami ne vide. Ovoga su puta stručnjaci odlučili biti malo oštriji prema njima. "On je vrlo dominantan i ti se ponašaš u skladu s njegovim očekivanjama. Ponašaš se kao njegov prijatelj. Vi sudjelujete, ti njega pratiš,a to nije svrha ovog eksperimenta. Vi niste tu došli pobijediti druge kandidate. Došli ste pobijediti sebe", rekao je stručnjak Boris Blažinić.

"Moj prvi instinkt bio je, da je to stvaran život, razgovor između mene i Alena se ne bi nastavio. Porazgovarali bi i ne bih imala potrebu niti da to komentiram s prijateljicom ili nekime. Zaključila bih da nemamo o čemu razgovarati i ne bih imala potrebu to komentirati. To govorim za prvu večer, a onda drugi dan, kad smo išli na medeni mjesec, eto meni prve lekcije. U stvarnom životu ja vidim njegove druge strane", rekla je Danijela pred ekspertima. Alan je pak o Danijeli oduševljeno pričao iako je dan ranije na večeri otvoreno rekao kako je u pohodu na druge djevojke. Tvrdio je kako ju je pokušao poljubiti, no kako se ona izmaknula. Danijela tvrdi kako se ne sjeća tog trenutka.