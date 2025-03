Ključni trenuci 'Braka na prvu': Kristina i Stjepan su loše krenuli, a Doris odmah očarala Igora

Prvo vjenčanje nove sezone 'Braka na prvu' - Hrvoje i Silvija nisu se prestajali smijati

Hrvoje je sa smiješkom pratio dolazak svoje mladenke Silvije. "Jako lijepa mlada", istaknuo je. I Silvija se smješkala dok je hodala prema Hrvoju. S velikim osmijesima na licu predstavili su jedno drugome. "Je li to to?" pitala je Silvija. "Da, to je to i sad idemo", odgovorio je Hrvoje.

icon-expand Silvija i Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

Njihovi uzvanici su sa smiješkom pratili što se događa između Silvije i Hrvoja. Silvija je komentirala da je Hrvoje stariji nego što je zamišljala, no da je možda živahan poput nje. Dodala je da je važno da je može pratiti. Hrvoje razočarao Silvijinu kumu

Silvijina kuma Jay pokušala je više doznati o Hrvoju i pitala ga je kroz šalu ima li kakve nekretnine u Splitu, a on je rekao da nema, ali će ih rado primiti. "I mi smo nove u Splitu", našalila se Jay. "Zadar mi je draži", rekao je Hrvoje i iznenadio Silvijinu kumu, koja mu je tijekom večeri postavila mnogo pitanja.

icon-expand Silvijina kuma Jay, Brak na prvu FOTO: RTL

"Učinio mi se malo prezauzet sobom", istaknula je Jay. Hrvoje se iznenadio kad je doznao da je Silvija pjevačica i pitao ju je za njezinu pjesmu. Ona mu je otkrila kako je nedavno bila u Meksiku gdje je snimila spot za svoju novu pjesmu. Prvi susret Irme i Marka s puno smijeha

Irma i Marko imali su lijep prvi susret. Oboje su se smješkali, a kad je ona rekla da je iz Siska, on je samo s osmijehom rekao: "Dobro". S veseljem su to promatrali i njihovi uzvanici.

icon-expand Irma i Marko na vjenčanju FOTO: RTL

Kristinino razočaranje pri prvom susretu sa Stjepanom

Kristinin prvi dojam o Stjepanu nije bio baš dobar, a otkrila je da joj se ne sviđa njegova visina. "Nedostaje mu par centimetara. Nema baš nešto puno kose koliko ja volim. Mislim da se meni na licu vidi da mi nije privlačan", komentirala je. Objasnila je da je lijep, ali da mu nešto nedostaje. Prije izricanja zavjeta Kristina je otkrila Stjepanu da je iz Pule, a on je rekao da je iz Zagreba.

icon-expand Kristina i Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

"Joj, Zagrepčanin", požalila se Kristina. Stjepan je pitao kroz smijeh znači li to da nije dobro. "Na lošem glasu ste kao turisti", odgovorila mu je ona. Kristina oduševljena Stjepanovim kumom

Kristina je ispričala svojoj kumi da Stjepan nije njezin tip muškarca. "Njegov kum je moj tip dečka, stvarno je, visok je kao ja, pričljiv je, zanimljiv", požalila se. Objasnila je da ne traži da joj se da Stjepanova kuma, ali da je to približno njezin tip dečka.

icon-expand Kristina G., Stjepanov kum, Brak na prvu FOTO: RTL

"Kum je zgodan. Što mi kuma niste stavili? Kum je presladak i baš je simpatičan i cijeli ovako dinamičan", komentirala je Kristina. Irmin vjenčani poklon ostavio Marka u čudu

Irma je poslala Marku bokserice kao vjenčani poklon. "Poprilično me šokiralo", priznao je on. Nije očekivao da će mu zasad nepoznata osoba to pokloniti. "Prvo mi pada na pamet da je to sto posto neka zgodna djevojka", komentirao je Marko. Razgovarao je s kumom da možda njegova mladenka očekuje da te bokserice odjene za vjenčanje. Kristinu šokirao Stjepanov prijedlog

Stjepan je komentirao da Kristina voli tetovaže jer ima četiri. "Četiri? Imam osam", ispravila ga je ona. Stjepan se pravdao da je zasad vidio četiri, a pitao je Kristinu imaju li njezine tetovaže značenja. "Neke da, neke ne. Neke su čisto stilistički izbor zato što volim tetovaže", objasnila je ona. Otkrila je da na sebi ima ruke koje simboliziraju njezine i prijateljičine ruke. "Postoji li mogućnost da staviš naše ruke?" pitao ju je Stjepan. "Nema teoretske šanse. Je l' znaš da tetovaža ostaje do kraja života? Znamo se dva dana", odgovorila mu je Kristina. "Nema veze. Imaš uspomenu na mene", istaknuo je Stjepan. To Kristini nije bilo smiješno. "Ja ne znam u kojoj delulu zemlji on živi, ali to je do kraja života. Znate li koliko košta laser? Hoće li mi on to platiti? Ne", komentirala je. Medeni mjesec Kristine i Stjepana burno počeo

Kristina je otkrila kako je protekla prva noć nje i Stjepana na medenom mjesecu u Sloveniji. "Nakon moje i Stjepanove rasprave pokušali smo onako spavati, ali nije bilo moguće koegzistirati u istom prostoru više tako da on je išao u drugu sobu, ja sam ostala ovdje i odlučili smo da je najbolje da se danas ne vidimo, barem neko vrijeme", ispričala je. "Ja kad se nađem u nekoj nezgodnoj situaciji u vezi i kad vidim da to ne ide, volim se malo izolirati, malo razmisliti o svemu. Mislim da Kristina isto danas razmišlja kako je bilo i kako dalje", rekao je Stjepan. Prvo neslaganje Silvije i Hrvoja

Silvija je rekla Hrvoju da kažu da su glavni problem u vezama financije. Pitala ga je što misli o tome, a on je odgovorio da misli da to nije točno. Zanimalo ga je u kojem smislu su problem financije. "Kakav si ti što se tiče raspodjele financija?" pitala ga je Silvija. "Mislim da nema u principu raspodjele financija, pogotovo u braku. Mislim da je sve to isti koš, zajednički, a sad tko se o čemu brine, tko je više za nešto. Muškarac dovoljno zaradi za sve, žena doma odgaja djecu, zašto ne? Super. Ili obrnuto, ako žena zarađuje jako puno, a muškarac može doma odgajati djecu", komentirao je Hrvoje. "Tu ti moram reći da se ne slažem", priznala je Silvija. Objasnila je svoj stav. "Ja stvarno vjerujem u mušku i žensku energiju i smatram da muškarac da bi ispunio svoju svrhu uopće... Naravno da ima ljudi koji su zamijenili energije, ali ja ti nisam takva, ja sam ti žensko", rekla je Silvija. Smatra da muškarac mora biti uspješniji, ali priznaje da i ona sama također želi biti ostvarena. "Meni je osobno vrlo privlačno kad muškarac preuzima inicijativu, a mislim da se u zajedničkom životu smatra da muškarac mora plaćati te neke životne račune, ali i da se neke stvari zajedno financiraju", komentirala je Silvija. Divan prvi susret Doris i Igora

Prvi susret Doris i Igora prošao je s osmijesima na njihovim licima. "Najbitniji je taj prvi osmijeh. Kažu da je osmijeh početak ljubavi", komentirao je Igor. Istaknuo je da je između njega i Doris odmah krenula pozitivna energija. Doris je pitala Igora ima li tremu, a on je odgovorio da nema. Ona je istaknula da ni ona nema. "Meni je ovo kao da je svaki dan", našalila se. Doris je prvo primijetila kod Igora da trenira. "Ljepuškast dečko i stvarno sve na mjestu", komentirala je. Igor je rekao da je Doris imala lijepu vjenčanicu i frizuru. "Ova kosa joj baš lijepo pada, stoji. Zgodna cura. Na prvu mi se baš svidjela", ispričao je. Igor prenio Doris preko praga

Igor je iznenadio i oduševio Doris kad ju je prenio preko praga hotelske sobe. Igor osvojio naklonost svoje punice

Dorisina majka Vesna razgovarala je nasamo s njezinim suprugom Igorom. Komentirali su kako se parovi nakon svađa trebaju razdvojiti i malo "ohladiti" te i da su takve situacije dio ljubavnih odnosa. "Nije smak svijeta", istaknuo je Igor. "Nastaviti dalje, razgovorom riješiti problem ako se stvorio", rekla je Vesna. Igor je ispričao da zna napraviti rješenje od problema i da smatra da se treba razgovarati, a ne gurati probleme pod tepih. "To ne bi vodilo ničemu", složila se njegova punica Vesna. Dodala je da vjeruje da će on i njezina kći Doris provesti lijepo zajedničko vrijeme. "Drago mi je da je tebe dobila", istaknula je Vesna. "Meni je drago da ste vi moja nova punica", rekao joj je Igor. Dobro su se nasmijali i dali si pet. Vesna je komentirala da je jako sretna i zadovoljna svojim zetom.