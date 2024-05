Ključni trenuci ovotjednog 'Braka na prvu': Alan oduševljen Renatom, a Filip otkrio nepoznate detalje o sebi

Alan je oduševljen Renatom, a čak je poručio Danijeli da se ugleda na nju

Danijela i Alan u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' imaju brojne nesuglasice, a o jednoj je Alan progovorio tijekom spoja.

''Neki ljudi me ne shvaćaju, ti me ne shvaćaš'', rekao je Alan Danijeli, a ona je odmah komentirala kako ga je Renata razumjela. ''Kako si pogodila'', rekao je Alan. ''Da, jedino me ona shvaćala. To ti nešto treba značiti – da je cura normalna, možda se trebaš ugledati na nju, kroz taj vaš neki ženski savjet'', dodao je.