Ključni trenuci ovotjednog 'Braka na prvu': Neki odnosi se lome, a drugi su zaljubljeni preko ušiju

Mura Klara i Marko odlučni: 'Želimo provesti zajedno život'

Mura Klara je u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' priznala stručnjacima kako joj nije zasmetala Markova prošlost. "Razumna sam osoba i ne osuđujem ljude na prvu. To priznanje je u meni probudilo emocije koje su nas povezale i potvrdilo mi je da ću uvijek biti tu uz njega, a on to neće ponoviti", priznala je Mura Klara.

Oboje su potvrdili kako je ovo između njih ljubav. "Vidim se s njom u daljnjoj budućnosti i ponosan sam što sam ušao u eksperiment", rekao je Marko, a Mura Klara se nadovezala rekavši kako želi provesti život s njim. "Tek sad počinje pravi posao – izvan ovoga", zaključio je Marko.