Kod Alena se dogodio obrat, a Ana u nevjerici: 'Bojim se da ću opet upasti u zamku i da će me povrijediti'

Nakon razgovora s ekspertima u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', Alen je odlučio promijeniti svoje ponašanje prema Ani. To je i sama primijetila, no nije sigurna hoće li se tome prepustiti.

"Ne znam je li to gluma koju je pokazao otpočetka ili je baš doživio prosvjetljenje i sad je to drugi čovjek", rekla je Ana.

"Da nema razgovora, mi ne bismo napredovali. Zato svaki detalj koji ti smeta, molim te mi reci. Ne moramo se slagati, ali barem da znamo na čemu smo. Mislim da je to u redu. Idemo dati najbolje od sebe, idemo biti najbolji što možemo. Vjerujem da, ako si damo truda, možemo daleko dogurati. Ne mora to biti ljubavna priča, ali može biti lijepa priča u ovom showu", rekao je Alen Ani, a ona ga je gledala u nevjerici.

Nije sigurna je li bio iskren...

"Što i kako dalje? Ako je to njegova nova taktika i ja padnem na to... bojim se da ću opet upasti u to i da će me opet povrijediti. Ja bih vrlo rado taj dio izbjegla", zaključila je.

