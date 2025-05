Koliko emocija! Kristina zaključila: 'Ubrzo će, nadam se, ovo prerasti u ljubav'

Nakon što su ona i Marko pročitali jedno drugome svoje zavjete Kristina je komentirala da njihovi osjećaji svakako mogu prerasti u ljubav. "To i slijedi. Ubrzo nadam se, tako da, mislim da tu ima i emocija i ljubavi i svega", istaknula je sa smiješkom.

Nakon pročitanih zavjeta pitala je Marka mogu li doma. On je odgovorio da mogu, a s velikim osmijesima na licu i puni emocija, nisu se prestajali grliti. Marko je komentirao da je ovo malo drugačije od svadbe.

"Pa evo, sad nakon eksperimenta ćemo malo uživati jedan u drugome van kamera, van svega. Ja ću malo do Beograda, on će do Zagreba. Svoj ću rođendan slaviti u Beogradu, ti ćeš svoj u Dalmaciji", rekla je.

Marko je otkrio da nakon toga ide vjerojatno na neku važnu utrku i da će ga Kristina čekati na cilju.

