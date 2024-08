Kreativna producentica 'Braka na prvu' posebno izdvojila jedan par četvrte sezone: 'Nevjerojatno je bilo s njima provoditi vrijeme'

"Bilo je negativnih iznenađenja u smislu da nisam mogla vjerovati koliko neki ljudi ne znaju iskomunicirati određene stvari, no to su iznimke. Na primjer, ne mogu vjerovati za slučaj Karmen i Joleta – da do te mjere nisu mogli iskomunicirati... Nevjerojatno je bilo s njima provoditi vrijeme ili biti u istom prostoru. To nije moglo trajati više od minute i pol, bez da ne dođe do konflikta i eskalacije'', priznala je Ivana. "Takvo nešto nisam doživjela niti u privatnom životu, zato mi je bilo toliko teško... To te nauči nečemu – ljudi zaista mogu pričati dva potpuno drugačija jezika, figurativno", dodala je Ivana.

Također, Danijela je priznala kako joj je sudjelovanje u sociološkom eksperimentu bio svojevrstan rad na sebi, a zanimalo ju je doživljava li i Ivana navedeno. "Ne mogu usporediti iskustva jer ne znam. Nikada nisam doživjela da sam šest mjeseci izložena javnosti do te mjere da te konstantno ljudi komentiraju – vjerujem da je to posebna razina izloženosti s kojom se moraš znati, na neki način, nositi. Također, svjesna sam da vi svi imate pitanja u određenoj fazi eksperimenta, a moja dužnost je pružiti vam odgovore. Zbog toga prolazim s vama sve što vi prolazite tijekom emitiranja, uključena sam u apsolutno sve uspone i padove pojedinaca. To je moj rad da budem tu za vas jer ne prestaje projekt kada se ugase kamere", objasnila je Ivana, a za najljepši dio sociološkog eksperimenta izdvojila je završno čitanje zavjeta.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':