Krenula avantura zvana 'Brak na prvu': Lovre i Alen se složili! 'Bitan je izgled'

"Izostalo mi je opcija i ovo vidim kao posljednju šansu budući da ulazim u određene godine. Ti si još mlad i nadam se da nećeš doći u tu situaciju kao i ja", rekao je Šibenčanin Lovre radijskom voditelju Alenu. Posljednja veza koju je imao bila je 2020. godine i naučio je da ne smije biti previše empatičan jer će to druga osoba iskoristiti. Prvo se u sociološkom eksperimentu upoznao s Alenom, a oboje su se složili - fizički izgled je bitan. No, tijekom razgovora su ipak malo ublažili stavove i naglasili kako to možda i nije presudno.