Kristina i Marko zadovoljni prvim zajedničkim jutrom: 'Godi mi to'

Kristina je podijelila svoje dojmove o prvom jutru s Markom i zajedničkom doručku nakon što su pristali na zamjenu supružnika i uselili skupa u stan. "Prvo jutro s Markom čudno, ali evo, ok", rekla je.

Marko joj je rekao da će odraditi zadatak i vidjeti kako će im ići dalje. Istaknuo je kako im je rečeno da će možda trajati par dana, a možda i duže. "To me sad najviše buni koliko je to dana", otkrila je Kristina. Marka je zanimalo zašto i pitao ju je bi li htjela da traje duže ili kraće.