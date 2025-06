Kristina i Marko za RTL.hr o svojoj ljubavi: 'Nju bi svatko poželio. Hvala Bogu pa je završila samnom'

Bi li nam ukratko rezimirala svoj put kroz 'Brak na prvu'? Kristina: Moj brak na prvu je počeo lijepo. Na sredini je bilo malo stisnuto. I onda sam upoznala Marka i eto, na kraju završio jako lijepo. Očito smo morali proći kroz taj put da bi došli do tu gdje jesmo sada. Marko : Tijekom cijelog sociološkog eksperimenta vidio sam zapravo kakvo je bilo moje i u sredini showa dogodilo se to da promijenimo partnere. Hvala Bogu da se to dogodilo. I htio sam da se to dogodi baš s njom. Nakon toga je sve krenulo kako treba. Nakon toga je sve teklo bez problema.

Kristina: Marka ja nisam gledala na taj način u početku, moram priznati. Gledala sam ga kao dobrog prijatelja, ali privukao me na više načina tako da mogu reći da si stvarno odgovaramo. Mislim, on meni odgovara u potpunosti. Nekako imamo isti način razmišljanja.



Marko, što si prvi put pomislio kad si ugledao Tinu?



Marko: Kad sam ugledao Tinu, vidio sam jako zgodnu i lijepu djevojku i nakon toga se dogodila situacija koja je dovela do toga da imamo te trenutke zajedno. Bili smo iskreni. Zapravo, ta iskrenost nas je dovela do ovog trenutka. Vjerovali smo jedno u drugo. To mi je bilo jako bitno jer sve što ja kažem Tini, vjerovao sam da će to ostati među nama. I nakon toga se, eto, sve to dogodilo spontano. Ta naša ljubav, jer ni mi sami nismo očekivali u startu da će se to dogoditi, ali dogodilo se tako da ni ne želim stvarno. Baš mi je drago, baš jako drago jer kad sam ulazio u sociološki eksperiment nisam čak niti očekivao da se ovako nešto može meni dogoditi. Ali sad kad se dogodilo, drago mi je, a posebno zato što je Tina tu pored mene. Ona je jako odlučna, direktna devojka. Pametna je i bistra, brižna i osjećajna. Svatko bi je poželio. Hvala Bogu pa je završila sa mnom.

Kristina: Sudbina je tako htjela da se sve to dogodi - i dobro i loše da bi na kraju mi bili tu gdje jesmo sada. Vjerujem da je to tako trebalo biti.