Kristina i Stjepan odlaze iz 'Braka na prvu'! Ona u suzama istaknula jednu pozitivnu stvar

Kristina G. i Stjepan napisali su da odlaze nakon što su otkrili ekspertima 'Braka na prvu' s kojim su se sve problemima u svom odnosu suočavali. Jeannette je komentirala da joj je žao što odu i da su pojedinačno super osobe, no da je bolje da nisu zajedno.

Ekspert Dean Pelić je istaknuo da bi nakon razgovora o Stjepanovim i Kristininim svađama htio da sve pozitivnije završi. Kristina je rekla da je došla u sociološki eksperiment pronaći osobu koja će je ispuniti i da to nije našla u Stjepanu, no da je pronašla to u ostalim kandidatima koje jako voli. "Ne mogu vjerovati da sam u mjesec dana toliko zavoljela ljude i stvarno mogu reći da ste mi zadnjih mjesec dana obogatili život", poručila je kroz suze.