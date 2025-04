Kristina i Stjepan rekli 'zbogom', a Silvija i Hrvoje otkrili da su više od prijatelja!

Stručnjaci su tražili pojašnjenje, a oni su otkrili da su se više vremena zapravo pretvarali da nisu par, što je iznenadilo sve. Ako je to stvarno ljubav, sviđanje, meni će biti drago jer meni oni stvarno dobro izgledaju zajedno i baš mi jesu jedno za drugoga. A ako opet nije, to je na njima, ne mogu uopće pročitati što je i kako je", iskrena je bila Doris. Silvija i Hrvoje odlučili su ostati.

Najmlađi par ove sezone prvi je put sjeo pred eksperte i Manuel je rekao da ga privlači drukčiji tip cure, ali da su pogodili s osobinama te otkrio da su kliknuli na prijateljskoj razini dok je Ema pričala da je njihovo vjenčanje bilo slatko. Manuel joj je zgodan momak, sviđa joj je i njegov humor i što je pravi kavalir, no i ona vidi da su na prijateljskoj razini, ali kaže da je to Manuelova odluka.

Stručnjaci su primijetili da Jeannette i Simon djeluju kako da su trideset godina u braku, a i oni sami se tako osjećaju. To je sve super, ali nema još one točkice na 'i'", rekao je Simon, a Jeannete dodala da se ne ljuti zbog takvih izjava jer je bolje da joj to sad kaže nego za pet godina. Smatra da imaju dobar odnos, ali nema iskre. Možda se dogodi, ali trenutno smo jarani do kosti", objasnila je.

No kad je Sakoman zaključio da su onda stavili konačnu točku na svoj odnos, Jennette se nije složila. Oboje ostaju, a Iva razumije da su sada u okvirima prijateljstva, no također misli da se tu može svašta očekivati. Nisu mi ostali baš skroz jasni da je to samo, samo prijateljstvo", naglasila je.

Kristina G. kaže da nema bliskosti između nje i Stjepana, koji je i prošli put napisao da želi otići te i sada stoji iza te odluke. Mislim da sam se puno dao, potrudio se, imao razumijevanja i, eto, nismo jedno za drugo. Kao što sam rekao, dva smo svijeta različita", govorio je Stjepan dok je Kristina pričala o tome kako je isto dala dosta sebe, ali i shvatila da treba slušati onaj prvi osjećaj koji se pojavi.

Stjepan se pobunio jer ga Kristina naziva glupanom, debilom i govori mu da nije normalan, a ona je priznala da je to rekla, ali u šali jer ju je povrijedilo njegovo ponašanje tijekom zadatka s rangiranjem privlačnosti. Ostali su je branili, tvrdeći da se ona tako izražava 'iz ljubavi', a Hrvoje je sve sažeo: Nisu zreli, ali nije stvar samo toga - oni su karakterno isti. To je ili eksplozija ljubavi ili eksplozija konflikta."