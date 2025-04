Kristina je imala dobar osjećaj za useljenje sa Stjepanom, no onda je sve krenulo nizbrdo!

Inače, Kristina je odselila nakon što je rekla Stjepanu da joj nije ugodno pokraj njega jer ga je četiri puta molila da snizi ton i on to nije htio učiniti. "Ako nakon četiri dana nemaš osjećaj prema drugoj osobi, stranci ste, bar tu pristojnost da bude u nekim normalnim granicama", poručila mu je.

Dodao je da je Kristina nezainteresirana da ga uopće upozna. "Ja sam tebi tu na 15. mjestu. Sad si opet ponovila što sam ti rekao da mi smeta da se ti mene bojiš. Ja ti nisam dao nikakav razlog", rekao je Stjepan. Kristina je istaknula da mu je rekla razlog i da ne želi prihvatiti njezino objašnjenje.

"U tome je problem", poručila mu je. "Ja znam da ja nisam osoba koju je on tražio. Nije ni on osoba koju sam ja tražila, ali ja njega ne krivim za to. Ja njega ne krivim zašto je on baš taj koji je meni tu sjeo. Takva je situacija kakva je. Dobili smo karte koje smo dobili. Ne možemo ništa", komentirala je Kristina.