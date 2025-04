Kristina ljuta na Stjepana: 'Svakom si loncu poklopac, mene je sramota'

Kristinu je naljutilo Stjepanovo ponašanje za večerom. "Vidiš li to moj govor tijela? Vidiš li koliko ovo mene smeta?" rekla mu je. "Pogledaj si ženu", poručila je Višnja Stjepanu.

Višnja je komentirala da Stjepanu treba malo više puta objasniti neke stvari kao i Darku. Stjepan je to negirao. "Ja sam preiskren i to je to", naglasio je.

Kristina je objasnila da postoji vrijeme i mjesto za sve te je dodala da ju je sramota.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!