Kristina o Markovom trudu u njihovom odnosu: 'Dobila sam od njega puno više'

Kristina je otkrila ekspertima što misli o cjelokupnoj situaciji s Markom i zamjenom supruga. "Ja sam prvotno bila u šoku kao što svi znaju, neočekivana situacija koju uopće nisam očekivala ni na kraj pameti. To preseljenje mi je bilo prestresno i previše svega, previše emocija. Ja moram priznati da je meni s Markom ovih četiri, pet dana što živimo zajedno, ja se osjećam super. Lijepo mi je, stvarno se trudi oko svega, hvala mu na tome", ispričala je.

"Dobila sam od njega u ovih pet dana puno više nego što sam dobila u mjesec i nešto i nazad, puno, puno više", dodala je. Rekla je da ne može reći da joj je bilo loše s Franjom. "Nemam ja ništa protiv toga, ali da me ovo zadnje pogodilo s njim, to me pogodilo, nije mi bilo svejedno", priznala je.