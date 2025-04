Kristina o Stjepanu: 'Mislim da sam za njega avion'

Kristina je istaknula da se njoj Stjepan fizički ne sviđa i da nije njezin tip. "On da mene doda na Instagram i da mu ja pogledam profil, ja bih ga blokirala iste sekunde", otkrila je.

Dodala je kako joj Stjepan fizički nije nikako lijep. "Meni je žao, ali to je istina. Možda nisam ni ja njemu, Bože dragi, ali ja po mom mišljenju, mislim da sam za njega avion", komentirala je.

Stjepan je rekao da je on sebi super tip i to je to.

Inače, Kristina i Stjepan su izgladili svoje razmirice i sad imaju prijateljski odnos te su više puta istaknuli da jedno drugome nisu fizički privlačni.