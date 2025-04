Kristina oštro o Franji: 'Nedostaje mu svega, nije dovoljno muškarac'

Franjo je otkrio Kristini za doručkom da cijelu noć nije sklopio oči jer ga je boljelo grlo. "Nisam mogao spavati, grlo me ubijalo", požalio se.

Razgovarala je s Franjom što bi on i drugi muškarci iz sociološkog eksperimenta mogli ići raditi danas. Složili su se da će vjerojatno biti riječ o nekom sportu. Kristina je pitala Franju bavi li se kakvim sportom ili ide samo u teretanu. On je odgovorio da ide u teretanu i trči.

Kristina je zaključila da nije za timske sportove, no Franjo je istaknuo da jest, ali da ne stigne. "Ja znam dečke koji idu tri puta tjedno s dečkima na nogomet. To im je pod obavezno", komentirala je ona. Franjo je naglasio da on zato ide u teretanu.

"Mislim da svatko tko želi i hoće može poraditi na svemu tako da možda on smatra da je dovoljno muškarac trenutno, što ja znam. Ja znam da u mojoj glavi nije. Nije pojam muškarca koji ja očekujem kod muškarca", zaključila je Kristina.

