Kristina podbada, no Stjepan je nepokolebljiv: 'Žena treba mene osvojiti, a ne ja nju. Mislim da sam top'

I Stjepanovi prijatelji bili su jako optimistični kad je riječ o odnosu među mladim supružnicima, no Kristini se nije svidjelo što god je Stjepan pokušavao, a pogotovo kad joj je želio pokazati kako je zamislio njihov prvi ples. Nemoj me gnjaviti sada, već mi je pritisak od cijelog dana, sad da nakon cijelog dana moram učiti koreografiju?" komentirala je.

No Stjepan se nije dao smesti, plesao je i pjevao Kristini tijekom prvog plesa. Nisam osjetila kemiju, a ja je osjetim u prvih pet minuta kada treba", objasnila je i dodala kako je pokušavala barem nešto naći u njemu što joj se svidjelo, ali nije pronašla ništa. Stjepan je sjeo s Kristininim gostima koji su ga bodrili da joj da priliku dok se ne opusti. Drago što oni to podržavaju i misle da mogu srušiti te neke zidove koje je digla. Sad je pitanje samo bih li ja želio srušiti te zidove", zagonetno je rekao.

Kasnije je u čudu objašnjavala svojima kako je Stjepan u show stvarno došao zbog ljubavi i da to normalna osoba ne bi napravila osim ako je, primjerice u pedesetima. Ali ja koja imam 26, a on 28 godina i imamo cijeli život pred sobom", objašnjavala je dok se njezinim bližnjima nikako nije svidjelo takvo razmišljanje i zaključili su da je jako površna.

Kristina je otvoreno razgovarala sa svojom kumom i objasnila joj sve. Nije on meni ružan, ali nije moj tip. Ne pali me", rekla je Kristina koju je potpuno odbilo i to što joj je pjevao u uho tijekom plesa. I kumi je govorila kako je Stjepanov kum njezin tip dečka i ljutila se što nije njega dobila. Kuma ju je ohrabrivala i govorila joj kako treba izvući najbolje od cijele ove situacije.

Majka joj je sljedeća pokušavala objasniti da treba Stjepanu barem dati priliku, no Kristina to nije htjela ni čuti i samo je ponavljala da on nije za nju. Imam osjećaj kao da mu pljujem u facu; tu nosim prsten, a znam da na kraju dana to nije to", rekla je Kristina dok je Stjepan priznao svom prijatelju da i on vidi da se nije dogodio taj klik među njima i da ni Kristina nije njegov tip cure.

On će ispasti dobrica, a ja smrad zato što ga ne želim", nastavljala je Kristina dok se Stjepan zabavljao u društvu Kristinine bake i mame s kojom je i zapjevao. No i to je Kristina objasnila time da njezina mama ima katastrofalan ukus za muškarce. Poslije zabave, Kristina je bila umorna i svatko je otišao u svoju sobu na spavanje. Idemo polako, ne dam se lako", kroz smijeh je zaključio Stjepan.

Ujutro je svojoj supruzi donio doručak u sobu i rekao kako će se potruditi da joj bude ugodno s njim i da idu u prijateljskom smjeru, a i ona je malo spustila gard pa su razgovarali što je kome važno u vezi, no bolje da nije. Naime, Stjepan joj je rekao kako od 17. godine nije bio u dugoj vezi. To znači da ne može preuzimati odgovornost ili nešto nije u redu s njim", zaključila je.