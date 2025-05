Kristina razočarana pismom upućenim Franji: 'On je ispao svetac'

Franjo je dobio lijepo pismo nekog od kandidata 'Braka na prvu' koje je kao i ostali pročitao pred svima. Osoba je istaknula da ima dosta kvaliteta, no ne dolaze do izražaja jer brine što će drugi reći o njemu. "Prepusti se zadatku jer nikad ne znaš što dobroga donosi", poručeno mu je u pismu.

Franjo je pretpostavio da je pismo napisala Doris. "To je samo prepostavka. Pa ne pišem ja tako ružno", rekla je ona. Franjo se zahvalio na savjetima.

"Franjo je ispao svetac iako je šutio pet dana umjesto da prokomentira sa mnom, svojom suprugom, ali dobro, ok. Mislim, meni to nije problem. Ja znam tko sam ja i što sam ja, a on nek se prikazuje u svjetlu u kojem god želi", komentirala je Kristina.