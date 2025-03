Kristina S. stiže u 'Brak na prvu', a za RTL.hr ističe: 'Sad ću se udati i to će biti finalno za mene'

Kristina S. je jedna od kandidata pete sezone 'Braka na prvu' koje ćemo gledati od ponedjeljka na RTL-u, a dan ranije epizoda će biti dostupna na platformi Voyo. Za RTL.hr je otkrila zašto se prijavila u 'Brak na prvu', što očekuje od budućeg partnera i kakva su njezina dosadašnja ljubavna iskustva.

Koji je razlog vaše prijave, što vas je motiviralo?

Razlog moje prijave, pa evo, čista znatiželja. Pratim 'Brak na prvu' godinama i uvijek sam govorila: "Nema šanse", ali evo. Sad sam tu gdje jesam.

Kako se dogodio taj "klik" da ste prelomili i odlučili doći ovdje?

Iskreno, ne znam. To je bio dan ludosti kad sam se prijavila misleći: "Nema šanse da mene zovu" i onda kad sam dobila poziv nakon kojeg mjeseca: "Što? Otkud to? Ja sam to već zaboravila". Ali evo, onda sam otišla na prvi casting i kao otići ću na casting i zahvalit ću im se, i onda jedan, drugi, treći i sad smo tu gdje jesmo.