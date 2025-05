Kristina sada živi s Markom: 'Moram priznati da mi je sve nekako lakše'

Iza parova u 'Braku na prvu' uistinu je dramatičan tjedan; Franjo je bio bolestan pa je Kristina bila sama, Marko je predložilo zamjenu parova da bi sve eskaliralo kada je, kako je rekao Franjo, Kristina noć provela s drugim tako da je naposljetku stvarno došlo do zamjene partnera! "Kao da je bitno, to je ljubav!" zaključila je Doris!

Kristina je s osmijehom na licu pričala kako joj je sada malo čudno, ali sve je ipak dobro, a Marko je rekao da se polako privikava na novi ambijent. "Nije nam baš još prirodno da tako odjednom uletimo u zajednicu, ali mi godi", rekao je, a Kristina dodala: "S Markom imam totalno drukčiji odnos nego što sam ga imala s Franom, prvenstveno zato što je on dosta otvoreniji i meni to paše jer sam i ja takva osoba. Moram priznati da mi je sve nekako lakše."

Doris zanima što Igor misli o tome što se dogodilo na ceremoniji i jesu li mu se slegli dojmovi, a on je iskreno rekao da nisu i da je još u šoku. "Gledam sebe i ja to ne bih radio - ni prihvatio to, niti došao u tu poziciju i onda mi je to sve šok i nevjerica...", misli Igor koji ne skriva da je na Franjinoj strani i jasno poručuje: "Idemo se onda svi mijenjati, evo, ja hoću sa Silvijom, ti odi s Hrvojem, idemo svi malo eksperimentirati!"