Kristina se ispričala Stjepanu: 'Ja sam isto čovjek i stao mi je na žulj, on se nije ispričao'

"Mislim da će to super proći", istaknuo je. Osvrnuo se na svoj odnos s Kristinom. "Kristina i ja smo u različitim stanovima pa malo se situacija i promijenila. Jučer mi je poslala poruku i rekla je da želi razgovarati. Ispričala se", otkrio je Stjepan.

"Ja sam se njemu ispričala. Ne radi njega nego radi sebe. Zato što sam regirala dosta burno, pogotovo zadnji put kad smo se vidjeli, ali ja sam isto čovjek i stao mi je baš na žulj i imala sam ružnu reakciju. On se nije ispričao za ništa. Ako on ima potrebu ispričati se, ispričat će se, ako nema, neće. Ja to ne shvaćam osobno", komentirala je Kristina.