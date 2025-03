Kristina šokirana Stjepanovim prijedlogom: 'Ne znam u kojoj delulu zemlji živi? Hoće mi on to platiti?'

"Nema veze. Imaš uspomenu na mene", istaknuo je Stjepan. To Kristini nije bilo smiješno. "Ja ne znam u kojoj delulu zemlji on živi, ali to je do kraja života. Znate li koliko košta laser? Hoće li mi on to platiti? Ne", komentirala je.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 22.30, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':