Kristina za RTL.hr otkrila svoju stranu istine: 'Dogodile su se neugodne situacije, njegovi gosti su...'

icon-close

Kristina i Stjepan jedan su od parova nove, pete sezone 'Braka na prvu', a nisu imali baš dobar zajednički početak te su se njihovi problemi nastavili i na medenome mjesecu u Sloveniji. Kristina je za RTL.hr komentirala svoje prve dojmove o Stjepanu i njihov odnos. Čim ste vidjeli Stjepana, procijenili ste da nije za vas. Mislite li da ste prebrzo i prestrogo reagirali na prvu? Iskreno, nisam odmah na prvu pomislila da nije potpuno za mene, između zavjeta i mojih izjava dogodilo se nekoliko neugodnih situacija. Poput njegovih gostiju koje su zapitkivali moje o našem političkom opredjeljenju, Stjepanova odbijanja puštanja mojih pjesama i jednostavnog nedostatka truda i komunikacije. Nakon svih tih događaja bilo mi je jasno da to neće funkcionirati.

icon-expand Kristina G. i Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

Unatoč vašoj reakciji, imali ste riječi hvale za Stjepanove zavjete. Je li time poboljšao svoj dojam kod vas? Stjepanovi zavjeti su bili jako romantični, što me ne čudi jer je on po prirodi jako romantične naravi. Bili su jako lijepi, međutim, baza svakog odnosa je prijateljstvo, a mi, nažalost, to nismo uspjeli stvoriti. Stjepanov kum vas je oduševio i komentirali ste da je zgodan i pričljiv. O čemu ste razgovarali s njim? Ne bih rekla da se meni njegov kum "svidio" na taj romantičan način, i to je dosta izvučeno iz konteksta, svidio mi se kao osoba s obzirom na to da je bio opušten i pričljiv i pitao je dosta pitanja dok Stjepan nije ulazio u pretjeranu komunikaciju sa mnom. A o čemu smo pričali, stvarno se ne sjećam, mislim o poslu i općenito o konceptu emisije.

icon-expand Kristina G., Stjepanov kum, Brak na prvu FOTO: RTL

Nije vas se dojmio ni Stjepanov istrenirani torzo kad ste išli u saunu. Postoji li nešto što na Stjepanu što vam se svidjelo? Meni mišići i taj macho izgled nikad nije bio nešto pretjerano privlačan, naravno, dečko je super građen i za to trebaju i trud i znoj - i svaka mu čast zbog toga. Međutim, bio je fokusiran puno više na svoje mišiće i kako će ispasti na kameri nego na naš odnos, i to me nije nikako oduševilo. Rekli ste Stjepanu na medenome mjesecu što mislite o njemu i da ćete nastojati biti manje grubi. Mislite li da to možete ostvariti? Stvarno sam nastojala da u našim razgovorima ima što manje konflikata, da nekako možemo stvoriti mir u odnosu. Mislim da jedno drugog možemo "istrpjeti" na neko vrijeme, ali dugoročno mislim da to nije moguće.

icon-expand Kristina i Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

Vidite li ikakav potencijal u vašem odnosu? Mislim da smo oboje u taj odnos ušli s razočaranjem, on je tražio "ženu" koju će imati do kraja života i prijateljski odnos nije mu bio opcija. A ja sam ušla s pogledom: ovo je emisija i 99 posto sam sigurna da neću ovdje pronaći ljubav, ali ako se dogodi super, ako ne - imat ću novog frenda. I mislim da je zbog toga odnos krenuo jako toksično, ali mislim da se puno toga može riješiti kad ljudi malo spuste loptu. I to mislim na nas oboje.

icon-expand Kristina G. i Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo! POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':