Brak na prvu

Ljetna idila! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nastavili svoje bajkovito putovanje: Očarali prizorima s nove popularne destinacije

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' oduševljeni Dubrovnikom

15.08.2025 09:00

Andrea i Mislav iz showa 'Brak na prvu' nakon Italije zajedno uživaju u Dubrovniku. Andrea je tako na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s odmora. Podijelila je panoramu Dubrovnika uz opis: "Lipo li je" te fotku sebe i Mislava kako nasmijano poziraju u Starom gradu.

Andrea i Mislav
Andrea i Mislav FOTO: Instagram

Podsjetimo, Andrea je nedavno na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje.

U videu, koji je dosad prikupio više od 80 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.

Ispod objave nizali su se simpatični komentari: "Vi ste meni top", "A nemoj ga", "Znači ne mogu, točno bi tako i moj", samo su neki od reakcija pratitelja koje je ovaj video dobro nasmijao.

Inače, Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao.

Brak na prvu

Franjo iz 'Braka na prvu' posjetio posebno mjesto: Nakon odmora u vili otputovao preko granice

Brak na prvu

Ana iz 'Braka na prvu' izgleda bolje nego ikad, a otkrila je tajnu svoje promjene

