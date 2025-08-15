Ljetna idila! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nastavili svoje bajkovito putovanje: Očarali prizorima s nove popularne destinacije

Andrea i Mislav iz showa 'Brak na prvu' nakon Italije zajedno uživaju u Dubrovniku. Andrea je tako na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s odmora. Podijelila je panoramu Dubrovnika uz opis: "Lipo li je" te fotku sebe i Mislava kako nasmijano poziraju u Starom gradu.

Podsjetimo, Andrea je nedavno na svom TikTok i Instagram profilu podijelila šaljivi trenutak iz Pise koji je brzo nasmijao njihove pratitelje.

U videu, koji je dosad prikupio više od 80 tisuća pregleda, Andrea zeza Mislava da ga fotografira kako gura slavni toranj u Pisi. Dok se pomno namješta, Mislav zbunjeno pokušava ispruženih ruku stati točno na pravo mjesto, ali mu ne ide, a Andrea sve snima.