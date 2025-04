Ljubav, kamin i hladan tuš na medenome mjesecu: 'Bila bih sretnija da je tu neki drugi muškarac'

Franjo je napokon ostvario svoju dugogodišnju želju i ide na Bled - i to sa suprugom Kristinom! "Nikako da se to dogodi i na kraju se sad dogodilo s mojom ženom Kristinom i sad tu provodimo medeni mjesec", rekao je. Kristini se također jako svidjela njihova destinacija, a Franjo je bio oduševljen što u svojoj kućici imaju i kamin. "Očekivanja su samo pozitivna; malo druženja, zezancije, lijepa priroda...", rekla je Kristina. Osim toga, zaključila je i da dijeljenje kreveta nije nikakav problem: "Meni to ne smeta, možemo spavati zajedno. Ako dijelimo i prostor, možemo dijeliti i krevet."