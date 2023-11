Lorena iz 'Braka na prvu' pohvalila se novim projektom: 'Napokon sam s vama odlučila podijeliti'

U lansiranju njezinog novog projekta pomaže joj je i Petra Meštrić s kojom se zbližila u 'Braku na prvu'.

Podsjetimo, Lorena je u showu bila u braku sa Stefanom Modrićem s kojim je razvila prijateljski odnos. Nakon 'Braka na prvu' pronašla je ljubav s Francuzom kojeg je upoznala na studentskoj razmjeni.

Iako ga je prvo skrivala na društvenim mrežama, sada vrlo često objavljuje sadržaj s njime. "Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj", rekla nam je prije nekoliko mjeseci.

