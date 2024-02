Lorena iz 'Braka na prvu' više nije plavuša, a pratitelji su očarani: 'Predobra ti je ova boja'

"Nakon godinu dana još nismo uselili skupa, no to bi se trebalo ostvariti u 2024. godini pa moram priznati da sam veoma uzbuđena radi toga. Za sada se posjećujemo na mjesečnim bazama - on dolazi u Hrvatsku ili ja idem u Francusku. Koliko se često vidimo, ne znam niti bih li mogla ovu vezu nazvati vezom na daljinu", ispričala je.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':