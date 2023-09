Lorena iz 'Braka na prvu' u bijelom izdanju: 'Malo sam previše u vjenčanicama u zadnje vrijeme'

"Na privatnom planu jako sam puno putovala, tražila sebe kao osobu i otišla na Erasmus u Francusku. Godina 2022. za mene je bila velika godina rasta. Poslovni se planovi nisu promijenili, radim i zarađujem od TikToka, cilj mi je otvoriti i svoju firmu, no ne želim još otkrivati previše stvari. Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno", ispričala je Lorena.

Otkrila je i detalje svoje veze.

"Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj", rekla je Lorena.