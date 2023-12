Lorena za RTL.hr o dečku i poslovnom uspjehu: 'Ako to bude slučaj, možda i odselim u neku drugu državu'

Novu Godinu ćemo dečko i ja proslaviti na trgu s Letom 3! Dugo smo razmišljali gdje ćemo, no čim sam čula da je Let 3 na trgu u Zagrebu, više nije bilo nedoumica. Ući u Novu godinu s dečkom i najdražim bendom, mislim da ne može biti bolje. Kasnije party nastavljamo kod prijatelja.

Studeni mi je stvarno bio mjesec za pamćenje. Kraj godine nisam mogla bolje zamisliti, pogotovo jer će mi Let 3 doći kao trešnja na torti kako bih ovu godinu sretno zatvorila, a drugu još sretnije započela.

Prestala sam donositi novogodišnje odluke jer bi ih se držala po mjesec dana i onda odustala. U 2024. se nadam sreći i zdravlju sebi i svojih bližnjih. Nadam se da će mi karijera nastaviti ići uzlaznom putanjom kao što je išla i do sada, te uspjehu svog brenda i proširenju na druge države. Ako to bude slučaj, možda i odselim u neku drugu državu.

Kolika ti je dečko podrška u svemu što radiš?

Dečko mi je velika podrška u svemu što radim. Zapravo, on je bio jedan od razloga radi kojih sam počela heklati. On mi je kupio cijeli set za heklanje - s iglama, škaricama, kukicama što me potaknulo da počnem s tim nakon što sam dugo vremena pričala kako bih htjela heklati. Ide sa mnom na svaki event, svaki intervju ili sastanak ako je u Hrvatskoj. Njegova podrška mi mnogo znači, skupa s onom koju dobivam od obitelji i prijatelja.

Kako izgleda vaš zajednički život?

Nakon godinu dana još nismo uselili skupa, no to bi se trebalo ostvariti u 2024. godini pa moram priznati da sam veoma uzbuđena radi toga. Za sada se posjećujemo na mjesečnim bazama - on dolazi u Hrvatsku ili ja idem u Francusku. Koliko se često vidimo, ne znam niti bih li mogla ovu vezu nazvati vezom na daljinu.

Pokrenula si svoj posao s pletenjem torbica. Kako se rodila ideja i kako si se počela baviti pletenjem?

Svoj brend heklanih proizvoda "ByTheVea" sam pokrenula na svoj rođendan 26.11. nakon duge želje da se time počnem baviti. Inače volim stvarati, smatram se artističkim tipom i obožavam osjećaj koji imam kada znam da sam nešto baš ja napravila. Ovu cijelu godinu sam razmišljala kako bih htjela početi stvarati nešto svojim rukama i nakon što sam naišla na par Instagram profila koji se bave heklanjem, dobila sam motivaciju da se i sama okušam u tome. Dodatni značaj tome je dao moj dečko kada mi je kupio cijeli set za heklanje. Istog dana sam isplela prvi top, a zatim krenula s torbicama, trakicama za kosu...