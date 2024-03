Lovre i Klara na rubu suza zbog Borisovog emotivnog apela: 'Žao mi je što ti nisam držao leđa'

"Ti jesi zaštitnik, ti jesi jak za druge, želim da to osjetiš i da si dozvoliš biti ti. A kada Klara 'poludi', ona ti šalje poruku da se probudiš i da budeš svoj. Ona od tebe ne traži da budeš ono što nisi, ona se ljuti jer ti ne želiš biti to što jesi", rekao je Boris, a te su riječi takle i Klaru i Lovru. Nakon toga su se zagrlili.

"Šokiralo me to. Baš mi je bilo u glavi pitanje što se sada dogodilo. Jesam li ja luda u ovome svemu?", bio je Klarin komentar.

"Rastužilo me sve od jučer i njegova reakcija i ponašanje. Kad poludim na njega i govorim da mu se smirim, ja to ne radim iz loše namjere nego da se on osvijeti", rekla je. Dodala je kako je od Lovre očekivala dramu i negativne reakcije, no napravio je potpuno suprotno.

