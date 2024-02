Je li ovaj neugodan razgovor između Klare i Lovre prekretnica? Pogledajte kako je to izgledalo

Tek je medeni mjesec, a Klara i Lovre nisu u najboljim odnosima. Produkcija im je zadala zadatak, a oni su se nakon toga još više udaljili. Dobili su kutiju s papirićima gdje su morali odgovarati na određena pitanja. Prvo je bilo ono da navedu međusobne kvalitete

Navedi jednu moju kvalitetu koja te se dojmila te jednu koja nije.

"Prva koja me se dopala je ta da paziš, zapažaš i slušaš, a koja me se nije dojmila je to što negativno razmišljaš", rekla je Klara, a potom je odgovorio Lovre.

"Za kvalitete smatram da je iskrena, nije licemjerna, nije kontradiktorna, dvolična i ponaša se uvijek prirodno, uvijek isto. S kamerama, bez kamerama. To je jedna velika kvaliteta. Samo pozitivne stvari", rekao je Lovre.

To se kosilo s onim što je rekla kasnije.

"Hvalio sam je svima, da je ona top osoba, ali ispostavilo se da je ona gora od gorih", rekao je kasnije u izjavama.

Jedno od pitanja je bilo i jesi li jedan drugome fizički tipovi.

"Mislim da su eksperti pogodili i da ne bi bila tu da nisi privlačna i nisi moj tip. Za to služe eksperti i zato im svaka čast na tome", rekao je Lovre.

