Lovre Klaru više ne smatra srodnom dušom: 'Hvalio sam je svima, no uspostavilo se da je gora od gorih'

Josip i Renata stigli su u Sloveniju, a ona smatra da njihov odnos razvija u prijateljskom smjeru i sviđa joj što je njezin suprug veseljak. Rekao bih da smo na istoj točki gdje smo i bili, ali osjećam da nešto gaji prema meni, samo treba vidjeti što. Njoj treba puno više vremena", objasnio je Josip. Ana i Alen stigli su u Italiju, a on primijetio da ga Ana stalno podbada. To ne može uspjeti kod mene. Ako vidim da netko ide podbadati, ja ću prvi stati na loptu, nema smisla tako razgovarati ni s kim", rekao je Alen.

Tamari i Filipu pridružili su se Anton i Nikolina. Mislim da će sad biti bolje druženje, zafrkancija i neće biti dosadno", rekao je Filip, a zatim su prepričavali dojmove sa svadbi. Čini mi se da su se Tamara i Filip dosta povezali, da su oboje pozitivni i da im je ugodno jedno s drugim", rekla je Nikolina.

Novi je dan, Tamara je pripremila doručak za Filipa i sebe, isto je napravio i Alen, no Anu to nije impresioniralo. U to vrijeme Tina i Tiago zabavljali su se na ulicama Venecije. Mislim da nisam romantičan, ali kad si tamo, nešto je drugačije. Obožavam taj grad, Italiju, kulturu, muziku, sve", rekao je Tiago. Renata i Klara pričale su o muževima - Klari je Lovre zgodan, dobar i simpatičan, ali dalje su u prijateljskoj zoni i ne zna hoće li nešto više biti. Renati je Josip zanimljiv, ali se pribojava da mu je dosadna jer je on stalno spreman za neku akciju.

Nikolina i Anton na biciklima su razgledavali Istru, Ana i Alen dan su provodili na plaži, Josip i Renata išli su uspinjačom u planine, a Tiago je razveselio Tinu lijepim darom - lepezom. Što se tiče Tiaga i mene i izmjenjivanja nježnosti, mogu reći da je njegov jezik ljubavi dodir, voli pokazivati nježnosti - ne samo prema nego prema svim ljudima jer je jako osjećajan", rekla je Tina.

Klara i Lovre vozili su se po Bledskom jezeru i ona je počela primjećivati mane kod svog supruga. Previše je onoga - kako ti kažeš, tako ćemo... Sve je to super, ali daj malo muške inicijative", rekla je Klara koja ne voli toliku popustljivost i neprestano ugađanje. Vidim da se trudi, pazi na sitnice..., ali radi sve kontra i sve naše ide nizbrdo", dodala je.

Tijekom ručka Josipa je malo mučila tišina iako su to oboje tumačili da je zbog pogleda na prekrasnu prirodu, Ana je nastavila podbadati Alena, a Tina i Tiago uživali su u gondoli i Tina je otkrila da se Tiago dobro ljubi. Nikolina i Anton tražili su tartufe uz pomoć obučenog psa - Nikolina je uživala, no Antonu je to sve bilo dosadno te je dodao da ne može biti uzbuđen kao pas koji je pronašao tartufe.

Lovre smatra da je Klara jedna od rijetkih osoba koja mijenja raspoloženja više nego on te joj objasnio da je to kompliment. Primijetila sam da si dosta nesiguran. Ne znam kakav si vani, ali mislim u vezi ovoga svega", rekla je i dodala da nema svoje mišljenje, a Lovre je to protumačio da ga moli da ne bude slabić. Ne doživljavam uopće što ona govori zato što je kontradiktorna i dvolična osoba koju sam pogrešno procijenio", rekao je Lovre i dodao da voli kad ga vrijeđaju jer ga to tjera naprijed.

Neki njegovi stavovi i pogledi na život, na posao, ljude i žene tako su kritični i loši", rekla je Klara dok Lovre smatra da je pogriješio što je bio predobar i previše ugađao. Da hoću dijete, rodila bih si i odgajala ga. Što ću s čovjekom od 34 godine, da ga odgajam?" komentirala je i dalje se čudeći što je izjavio da voli da su ljudi grubi prema njemu i vrijeđaju ga. Nakon još jedne rasprave je li njemu bitno mišljenje drugih ljudi Klara je zaključila: Možda je previše je osakaćen u djetinjstvu i mladim godinama." Lovre je komentirao da je njoj bitno što drugi misle, a ne njemu.

Ana i Alen i dalje su se družili na plaži. Bilo nam je lijepo. Čini mi se da sam ja više uživala; njemu je bilo hladno, vjetrovito, imao je prigovore sitne na sve, ali bilo je lijepo i slagali smo se dobro, zbijali šale, razgovarali smo", rekla je Ana. Nikolina je dovela Antona u Grožnjan, gdje joj je Anton kupio lančić s privjeskom na psića, a kad ga je zagrlila, Nikolina je primijetila da mu je i dalje nelagodno. Vidim da ćemo trebati još malo vremena da bude opušteniji u mom društvu", zaključila je.