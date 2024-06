Lovre maknuo Anu s Instagrama: 'Sad ću te blokirati kada dođem kući'

Kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' ponovno su se okupili nakon nekoliko mjeseci. Ana je bila znatiželjna zašto ju je Lovre nakon izlaska iz showa obrisao s Instagrama.

"Zašto si me maknuo s Instagrama?!" upitala je Ana Lovru. Tko se druži s mojom "gospođom"...", odgovorio je Lovre.

"Zato jer se družim s tvojom gospođom..., kakve to veze ima?", upitala je ga je Ana. "Ne znam. Nije mi baš nešto draga posebno. Čim me nešto asocira na nju sjetim se nekih stvari i malo mi se okrene u želucu, a to mi nije za potrebu jer sam imao stvarno dobru godinu, u svakom smislu", odgovorio je Lovre te dodao: "Osim u ljubavnom smislu!"