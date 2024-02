Lovre ne voli da njegovu ženu gledaju drugi muškarci, Klara misli drugačije: 'To ti treba imponirati'

Kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Lovre i Klara zaspali su u zajedničkom bračnom krevetu što je za njih dvoje velika prekretnica.

"Nisam dosta dugo ovako spavao na istom mjestu sa ženom. Malo je čudan osjećaj, ali dobro je", rekao je Lovre. Dodao je kako je bio spreman cijeli show spavati na kauču te da ga je ovo pozitivno iznenadilo.

"S moje strane postoje simpatije. Da bih rekla da postoji neka kemija, mislim da je za to prerano", rekla je Klara.

Popričali su o situacijama kada su bili u vezama - kako su se ponašali i što im je smetalo.

"Ne volim kada mi netko gleda ženu u kafiću. To me iritirala, to je muški ponos", rekao je Lovre.

Klara se iznenadila jer smatra da mu takvo nešto treba imponirati.