Lovre nema lijepe riječi ni za Tiaga: 'Tu je zbog kamera, lažno se smije... ma klošar!'

Tijekom večere u sociološkom eksprimentu 'Brak na prvu' Lovre se obratio Tiagu i to se odnosilo na situaciju koja se dogodila između Ane i Alena. Naime, Tiago je stao na Aninu stranu, branio ju je pred drugima te zaključio kako se Alen nije smio tako odnositi prema svojoj supruzi. Lovri je to zasmetalo jer smatra kako je Tiago time prekršio takozvani bro code.

"Pedofili najviše stradaju u zatvoru, a cinkeri su drugi. I da je najgore napravio, nemoj ga cinkati", rekao mu je Lovre pa dodao:

"Mrzim te ljude, on je tu zbog eksponiranja, to je sve gluma, praktički rečeno, meni se taj čovjek gadi", naglasio je Lovre.

Ana je rekla kako mu je žao Tiaga jer je stao na njezinu stranu te kako to nije zaslužio. "On će se uzdići jer je on iznad njih svi", rekla je Ana.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':